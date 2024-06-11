Σεισμός μεγέθους 4,1 Ρίχτερ, 4 Χλμ. Βόρεια των Βασιλικών Ιστιαίας σημειώθηκε στις 9 το βράδυ. Στα 14,5 χιλιόμετρα το εστιακό βάθος σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Σεισμός μεγέθους 3,9 Ρίχτερ, 6 Χλμ. Βόρεια - Βορειοδυτικά των Βασιλικών Ιστιαίας σημειώθηκε λίγα λεπτά νωρίτερα, στις 8.56 το βράδυ. Στα 13,8 χιλιόμετρα το εστιακό βάθος σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Πηγή: skai.gr

