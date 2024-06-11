Λογαριασμός
Εύβοια: «Δίδυμοι σεισμοί» με διαφορά λίγων λεπτών στα Βασιλικά Ιστιαίας

Στα 14,5 χιλιόμετρα το εστιακό βάθος στον τελευταίο σεισμό σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου

Σεισμός

Σεισμός μεγέθους 4,1 Ρίχτερ, 4 Χλμ. Βόρεια των Βασιλικών Ιστιαίας σημειώθηκε στις 9 το βράδυ. Στα 14,5 χιλιόμετρα το εστιακό βάθος σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Σεισμός μεγέθους 3,9 Ρίχτερ, 6 Χλμ. Βόρεια - Βορειοδυτικά των Βασιλικών Ιστιαίας σημειώθηκε λίγα λεπτά νωρίτερα, στις 8.56 το βράδυ. Στα 13,8 χιλιόμετρα το εστιακό βάθος σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Εύβοια

