Χανιά: Ηλικιωμένος έκρυβε όπλα και σπαθιά του 19ου αιώνα στην αποθήκη του

Μπροστά σε ένα… μικρό αρχαιολογικό θησαυρό βρέθηκαν οι αστυνομικές αρχές της Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost οι αστυνομικοί των ΤΑΕ Μεσαράς – ακολουθώντας στοιχεία που είχαν- προχώρησαν την Κυριακή το πρωί σε έρευνα στην αποθήκη ενός 71χρονου.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας βρήκαν δύο μεταλλικά σπαθιά με τις θήκες του. Το ένα, όπως αναγραφόταν, είναι του 1813 ενώ το άλλο κατά δήλωση του 71χρονου είναι του 1817.

Την ίδια ώρα οι αρχές βρήκαν μία κυνηγετική καραμπίνα, ένα φυσίγγιο και ένα κάλυκα.

Οι αρχές συνέλαβαν τον 71χρονο και έστειλαν τα σπαθιά για εργαστηριακή εξέταση.

