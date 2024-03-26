«Η Κρήτη ανοίγει την καρδιά της»: Το τηλεοπτικό μήνυμα για τη νέα τουριστική περίοδο - Δείτε το βίντεο

Με κεντρικό μήνυμα «Crete Sense the Αuthentic» η Περιφέρεια Κρήτης υλοποιεί καμπάνια με την οποία καλεί τους επισκέπτες να ανακαλύψουν όλα όσα συνθέτουν τη μοναδική τουριστική εμπειρία της Κρήτης, με την υπογραφή του βραβευμένου σκηνοθέτη Θοδωρή Παπαδουλάκη.

«Η Κρήτη ανοίγει την καρδιά της και είναι έτοιμη για ακόμα μια χρονιά να υποδεχθεί και να φιλοξενήσει με τρόπο μοναδικό και αυθεντικό τα εκατομμύρια των επισκεπτών από το εξωτερικό. Ένα νησί, μια ολόκληρη ήπειρος, όπως με συναίσθημα και όμορφες εικόνες στις βαλίτσες της επιστροφής, δηλώνουν χαρακτηριστικά, οι τουρίστες που επισκέπτονται το νησί μας. Η Περιφέρεια Κρήτης, με διακηρυγμένους και ρεαλιστικούς στόχους, συνεχίζει την υλοποίηση της πετυχημένης και πολλές φορές διακεκριμένης καμπάνιας τουριστικής προβολής», σημειώνει ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης σε δήλωσή του.

«Το μήνυμά μας φτάνει παντού. Στις πέντε ηπείρους, σε κάθε γωνιά του πλανήτη. "Φιλοξενία, άνθρωποι, ομορφιά, φύση ελευθερία, χαρά, χαμόγελα, γεύσεις, αρώματα. Σαν να κάνεις το γύρο του κόσμου σε ένα μέρος", αυτός είναι ο τόπος που αυτές τις ημέρες με μεγάλες προσδοκίες εισέρχεται στη νέα τουριστική περίοδο.

Σε όλους τους ανθρώπους του τουρισμού, τους χιλιάδες εργαζόμενους, οι οποίοι αποτελούν τον κρίσιμο παράγοντα για την καθιέρωση της Κρήτης στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη, στους συνεπείς και υπεύθυνους επιχειρηματίες του κλάδου ευχόμαστε μια καλή και επιτυχημένη τουριστική περίοδο», τονίζει ο Σταύρος Αρναουτάκης, υπογραμμίζοντας πως «και το 2024 οι επισκέπτες του νησιού μας θα αισθανθούν την αυθεντικότητα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

