Κατασκοπευτικό θρίλερ: Συνελήφθη Ουκρανός στην Ελλάδα - Δούλευε για την FSB

Υπηρεσία πληροφοριών των Βαλκανίων ενημέρωσε πρόσφατα την ΕΥΠ ότι ο 58χρονος εργαζόταν για λογαριασμό της FSB.

Ενα κατασκοπευτικό θρίλερ αποκαλύφθηκε μετά τη σύλληψη καταζητούμενου από τις ουκρανικές αρχές σε πολυτελή βίλα στην Ανάβυσσο.

Ο 58χρονος Ουκρανός συνελήφθη με την κατηγορία ότι ως επικεφαλής μιας εταιρείας εμπορίας αμυντικού υλικού υπεξαίρεσε το ποσό των 1,2 εκατομμυρίων ευρώ από το Υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας.

Εισέπραξε τα χρήματα ως προκαταβολή για την προμήθεια του ουκρανικού στρατού με αλεξίσφαιρα και κράνη δίχως ποτέ να εκπληρώσει την συμφωνία.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Σκάι, μια υπηρεσία πληροφοριών των Βαλκανίων ενημέρωσε πρόσφατα την ΕΥΠ ότι ο 58χρονος εργαζόταν για λογαριασμό της FSB.

Φέρεται να πραγματοποιούσε μια φορά το μήνα ταξίδι στην Ρωσία είτε μέσω Τουρκίας είτε μέσω Λευκορωσίας.

Οσον αφορά την παρουσία του στην Ελλάδα, το 2020, απέκτησε μια επενδυτική βίζα μετά την αγορά της βίλας στην Ανάβυσσο ενώ ίχνη του στην χώρα υπήρχαν και την περίοδο 1996-2001 και είχε αποκτήσει ελληνική ιθαγένεια με πλαστά δικαιολογητικά.

Η σύλληψη του έγινε στην βίλα στις 13/11.

Το υπερπολυτελές ακίνητο, στο γκαράζ του οποίου υπήρχαν εξίσου πολυτελή αυτοκίνητα, ήταν περικυκλωμένο από κάμερες ασφαλείας και αγκαθωτό συρματόπλεγμα προκειμένου να μην είναι εύκολα προσεγγίσιμο.

Όπως προβλέπεται, το αίτημα έκδοσης του στην Ουκρανία αναμένεται να εξεταστεί από την ελληνική Δικαιοσύνη εντός των επομένων ημερών.

