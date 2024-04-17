Κατάρρευση κτιρίου στο Πασαλιμάνι: Ελεύθεροι οι συλληφθέντες εργάτες

Ελεύθεροι με απόφαση της εισαγγελίας Πειραιά, αφέθηκαν οι 8 εργαζόμενοι που είχαν συλληφθεί από την αστυνομία για παραβίαση του οικοδομικού κανονισμού, μετά την κατάρρευση τμήματος κτιρίου στο Πασαλιμάνι, όπου έχασε τη ζωή του ένας 31χρονος αστυνομικός που ήταν εκτός υπηρεσίας και συμμετείχε στις εργασίες.

Ωστόσο, εξακολουθεί να κρατείται ο εργολάβος των οικοδομικών εργασιών, που κατηγορείται για παραβίαση του άρθρου 286 που αφορά παραβίαση των κανόνων οικοδόμησης και του γενικού οικοδομικού κανονισμού.

Ο ίδιος έλαβε προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή το ερχόμενο Σάββατο, ενώ αναζητούνται και οι ιδιοκτήτες της διώροφης κατοικίας.



Παράλληλα, για την υπόθεση η αστυνομία αναμένεται να συντάξει ένορκη διοικητική εξέταση με τις καταθέσεις των εργατών, ενώ για το περιστατικό διενεργεί παράλληλη προανάκριση και το αρμόδιο τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σημειώνεται ότι για τον απεγκλωβισμό των εργατών στο κτίριο επί της οδού Νεωρίων στο Πασαλιμάνι, επιχείρησαν 24 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ εκλήθη επίσης η 1η ΕΜΑΚ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.