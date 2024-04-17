Ένα μακάβριο όσο και πρωτοφανές επεισόδιο μεταξύ συγγενών την ώρα της ταφής του αγαπημένου τους προσώπου, απασχόλησε τους δικαστές του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης.

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου βρέθηκε ένας 60χρονος, που την ώρα της κηδείας του αδελφού του, αντιδρώντας σε μία φράση που εκστόμισε προηγουμένως η νύφη του και την οποία θεώρησε προσβλητική για τον νεκρό, άρπαξε έναν μαρμάρινο σταυρό από παρακείμενο τάφο χτυπώντας τη γυναίκα στο κεφάλι.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για ενδοοικογενειακή επικίνδυνη σωματική βλάβη και τού επέβαλε ποινή φυλάκισης 5 μηνών, με 3ετή αναστολή, αναγνωρίζοντάς του δύο ελαφρυντικά: αφενός του πρότερου σύννομου βίου και αφετέρου ότι ωθήθηκε στην πράξη λόγω δικαιολογημένης αγανάκτησης, την οποία προκάλεσε η ανάρμοστη συμπεριφορά της νύφης του.

Το επεισόδιο συνέβη τον Νοέμβριο του 2021, στα κοιμητήρια χωριού που βρίσκεται στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Κατά την αποδεικτική διαδικασία προέκυψε ότι οι σχέσεις μεταξύ των δύο «πρωταγωνιστών» υπήρξαν τεταμένες.

Αυτό που φέρεται να προκάλεσε την αντίδραση του 60χρονου κατηγορούμενου ήταν μία φράση που εκστόμισε η γυναίκα την ώρα της ταφής. «Εγώ σε συγχωρώ γι' αυτά που μου 'κανες, ο Θεός να σε συγχωρήσει...», φέρεται να ανέφερε η νύφη, όπως ειπώθηκε στο δικαστήριο.

Ο κατηγορούμενος κουνιάδος της, από την πλευρά του, αρνήθηκε την πράξη, ισχυριζόμενος ότι η νύφη του μετά την επίμαχη φράση που εκστόμισε έφυγε τρέχοντας, με συνέπεια να χάσει την ισορροπία της και να πέσει σε διπλανό τάφο.

Κατά της απόφασης ο 60χρονος άσκησε έφεση ώστε να κριθεί από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο.

Εκτός από την ποινική μεταχείριση του κατηγορούμενου, το δικαστήριο κλήθηκε να αποφασίσει και για την τύχη του μαρμάρινου σταυρού -που αποτέλεσε το μέσο τέλεσης της πράξης- και είχε κατασχεθεί στο πλαίσιο της προανάκρισης. Οι δικαστές αποφάσισαν, λοιπόν, να αποδοθεί στους νόμιμους ιδιοκτήτες του τάφου.

