Ανεξέλεγκτη συνεχίζει να μαίνεται η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην Αμυγδαλιά του δήμου Καρύστου Ευβοίας.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, για την κατάσβεσή της επιχειρούν ισχυρές επίγειες και συγκεκριμένα 40 πυροσβέστες με 14 οχήματα, ένα πεζοπόρο τμήμα.

Στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι, οι οποίοι δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.

Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Γιώργο Κελαϊδίτη, «η φωτιά είναι ανεξέλεγκτη. Οι ισχυροί άνεμοι φτάνουν και τα 9 μποφόρ με συνέπεια να μην μπορούν να προσεγγίσουν την περιοχή τα εναέρια μέσα».

Σύμφωνα με τους κατοίκους, η φωτιά απειλεί κυρίως σπίτια και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Το χωριό Πρινιά ήδη έχει εκκενωθεί, ενώ δόθηκε εντολή εκκένωσης και στο χωριό Αμυγδαλιά, καθώς προς τα εκεί κατευθύνεται το μέτωπό της φωτιάς. Οι κάτοικοι που βρισκόταν εκεί ακούγοντας τις εκκλήσεις των Αρχών για να απομακρυνθούν, κατευθύνθηκαν κυρίως προς γειτονικές παραλίες.

«Η φωτιά είναι πολύ μεγάλη, μιλάμε για μεγάλη καταστροφή. Οι φλόγες αυτή την ώρα απειλούν σπίτια, στάβλους και ζώα», ανέφερε χαρακτηριστικά στο evima.gr ο πρόεδρος της Κοινότητας Αμυγδαλιάς Παναγιώτης Χουντάσης.

Σοβαρά προβλήματα δημιουργήθηκαν σήμερα το πρωί από τους ισχυρούς ανέμους που έπνεαν στην περιοχή με συνέπεια να πέσουν δέντρα μέσα στους δρόμους κόβοντας κυριολεκτικά την κυκλοφορία σε ένα μεγάλο μέρος του οδικού δικτύου στο Δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας 'Αννας. Για ώρες πάρα πολλά χωριά έμειναν χωρίς ρεύμα καθώς κόπηκε η ηλεκτροδότηση.

Οι άνεμοι είχαν ιδιαίτερα μεγάλη ένταση στο πλατανόδασος του Κηρέως και χρειάστηκε να επέμβουν συνεργεία της πυροσβεστικής αλλά και της δημοτικής αρχής, για να τα απομακρύνουν τα πεσμένα δέντρα και στη συνέχεια τα συνεργεία της ΔΕΔΔΗΕ να αποκαταστήσουν τα προβλήματα.

Μία πραγματική μάχη δίνουν την τελευταία ώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις, οι αστυνομικοί αλλά και κάτοικοι στην Κάρυστο για να περιορίσουν την ανεξέλεγκτη πορεία της φωτιάς που οι ισχυροί άνεμοι αλλάζουν συνεχώς κατεύθυνση και την επεκτείνουν ακόμη και σε κατοικημένες περιοχές.

Σύμφωνα με τους κατοίκους της περιοχής δεν έχουν υπάρξει ζημιές σε σπίτια παρά μόνο σε στάβλους και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, για την κατάσβεσή της επιχειρούν ισχυρές επίγειες και συγκεκριμένα 40 πυροσβέστες με 14 οχήματα, ένα πεζοπόρο τμήμα.

Τα εναέρια μέσα που από πολύ νωρίς έφτασαν για να συνδράμουν στον περιορισμό της φωτιάς ήταν αδύνατο να επιχειρήσουν ρίψεις νερού λόγω των ισχυρών ανέμων ενώ οι κάτοικοι των χωριών Αμυγδαλιά και Πρινιά έχουν εκκενώσει τα χωριά. Με τη βοήθεια των πυροσβεστών της αστυνομίας και της δημοτικής αρχής και κατευθύνονται προς την Κάρυστο.

Είναι χαρακτηριστικό να σημειωθεί ότι στην μάχη με τις φλόγες την δίνουν περιορισμένες πυροσβεστικές δυνάμεις καθώς αναμένονται ενισχύσεις από όλη την Εύβοια και την ευρύτερη περιοχή ενώ έχουν κινητοποιηθεί μηχανήματα του Δήμου Κάρυστου και της Περιφέρειας Στερεάς.

