kataggelies@skai.gr: Έβαλαν κολωνάκια σε διέλευση τυφλών σε πεζοδρόμιο στην Αγία Παρασκευή

Απροσπέλαστα πεζοδρόμια, κακοτεχνίες αλλά και εργασίες χωρίς λογική και συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, δημιουργούν δύσκολες συνθήκες στην καθημερινότητα των πεζών και ιδίως των ατόμων που έχουν κινητικά προβλήματα καθώς και όρασης.

Ένα από τα πολλά παραδείγματα, παρουσιάστηκε ύστερα από καταγγελία που έγινε στον ΣΚΑΪ και μεταδόθηκε στην εκπομπή «Σήμερα» και τον ρεπόρτερ Σωτήρη Μπαρσάκη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ στην οδό Ηπείρου στην Αγία Παρασκευή, έχουν ξηλωθεί τα πλακάκια που έχουν γραμμή διέλευσης για τυφλούς και στη θέση τους έχουν τοποθετηθεί κολωνάκια. Αποτέλεσμα, εάν κάποιος τυφλός ακολουθήσει τη γραμμή να οδηγηθεί πάνω σε κάδο.

Πρόκειται για μια ακόμη πρακτική, που αποδεικνύει το αλαλούμ που επικρατεί σε δρόμους και πεζοδρόμια, μετατρέποντας σε Γολγοθά τη ζωή των κατοίκων στα αστικά κέντρα και ιδιαίτερα των ατόμων με αναπηρία.

