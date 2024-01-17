kataggelies@skai.gr: «Έκοψαν» την πεζοδρόμηση των τυφλών για να βάλουν φρεάτια της ΕΥΔΑΠ στην Λ. Κηφισίας

Έκοψαν την πεζοδρόμηση για τους τυφλούς και τοποθέτησαν...φρεάτια στην Λ. Κηφισίας.

Σύμφωνα με νέα καταγγελία στο kataggelies@skai.gr, σε πεζοδρόμιο της Λ. Κηφισίας έχουν κόψει τη διαγράμμιση για τους τυφλούς και έχουν τοποθετήσει φρεάτια της ΕΥΔΑΠ.

Μάλιστα σε κάποια σημεία, όπως αναφέρει ο ρεπόρτερ του ΣΚΑΪ , Σωτήρης Μπαρσάκης, τα φρεάτια έχουν σπάσει με αποτέλεσμα αν κάποιος τυφλός προσπαθήσει να διασχίσει το πεζοδρόμιο υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να τραυματιστεί.

Πηγή: skai.gr

