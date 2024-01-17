kataggelies@skai.gr: «Έκοψαν» την πεζοδρόμηση των τυφλών για να βάλουν φρεάτια της ΕΥΔΑΠ στην Λ. Κηφισίας

Έκοψαν την πεζοδρόμηση για τους τυφλούς και τοποθέτησαν...φρεάτια στην Λ. Κηφισίας.
Σύμφωνα με νέα καταγγελία στο kataggelies@skai.gr, σε πεζοδρόμιο της Λ. Κηφισίας έχουν κόψει τη διαγράμμιση για τους τυφλούς και έχουν τοποθετήσει φρεάτια της ΕΥΔΑΠ.
Μάλιστα σε κάποια σημεία, όπως αναφέρει ο ρεπόρτερ του ΣΚΑΪ , Σωτήρης Μπαρσάκης, τα φρεάτια έχουν σπάσει με αποτέλεσμα αν κάποιος τυφλός προσπαθήσει να διασχίσει το πεζοδρόμιο υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να τραυματιστεί.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.