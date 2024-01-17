Βανδαλισμοί σημειώθηκαν για ακόμη μία φορά στο ΕΠΑΛ Λαυρίου.

Χθες, το απόγευμα της Τρίτης άγνωστοι αποπειράθηκαν να βάλουν φωτιά στο σχολείο, ωστόσο η πυρκαγιά έγινε αντιληπτή από το τοπικό τμήμα της Αστυνομίας και έσβησε γρήγορα.

Σημειώνεται πως πριν από έξι μέρες μαθητές του ΕΠΑΛ έσπασαν τζάμια και προκάλεσαν φθορές στη σχολική μονάδα πετώντας πέτρες.

Πηγή: skai.gr

