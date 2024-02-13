Του Χρυσόστομου Τσούφη

Αγαπητή κυρία / Αγαπητέ κύριε,

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τα δεδομένα που απέστειλαν στην ΑΑΔΕ οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις και αφορούν στη μείωση ΕΝΦΙΑ 2024, εμφανίζεστε ως λήπτης ασφαλιστηρίου συμβολαίου κατοικίας (Κοινή Απόφαση Α. 1014/2024).

Για να σας χορηγηθεί μείωση ΕΝΦΙΑ έτους 2024 εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, χρειάζεται να υποβάλετε αίτηση ψηφιακά, έως τις 22/02/2024, μέσω της πλατφόρμας myPROPERTY στην ψηφιακή πύλη myAADE

Το παραπάνω είναι η αρχή της ηλεκτρονικής ειδοποίησης που μαζικά στέλνει η ΑΑΔΕ στους ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν ασφαλίσει τα ακίνητα τους και κατά συνέπεια δικαιούνται την έκπτωση 10% στον φετινό ΕΝΦΙΑ.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για 10 ημέρες ακόμη, έως και τις 22 Φεβρουαρίου και η διαδικασία για την εξασφάλιση της έκπτωσης είναι πολύ απλή. Το μόνο που έχει να κάνει ο ιδιοκτήτης της ασφαλισμένης κατοικίας είναι να μπει στην εφαρμογή με τους κωδικούς taxis και επιλέγοντας τον Αριθμό Ταυτότητας του Ακινήτου (ΑΤΑΚ) να τον συσχετίσει με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που στέλνει η ΑΑΔΕ διευκρινίζει ότι εφόσον στο ακίνητο έχει δικαίωμα και άλλο φυσικό πρόσωπο εκτός του παραλήπτη του μηνύματος, τότε ο παραλήπτης πρέπει να καταχωρήσει στην εφαρμογή το ΑΦΜ και του συνδικαιούχου ώστε να ειδοποιηθεί κι εκείνος από την Αρχή και με τη σειρά του να υποβάλει κι αυτός την αίτηση του.

Οι δικαιούχοι της έκπτωσης πρέπει επίσης να γνωρίζουν ότι σε περίπτωση που στο ίδιο ακίνητο αντιστοιχούν περισσότερα ασφαλιστήρια συμβόλαια (ανεξάρτητα αν είναι της ίδιας ή διαφορετικών ασφαλιστικών εταιρειών) η αντιστοίχιση του ακινήτου πρέπει να γίνει με κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Εξυπακούεται ότι σε περίπτωση που ο φορολογούμενος έχει στην κατοχή του περισσότερα του ενός ακίνητα, θα πρέπει να αντιστοιχίσει τα ασφαλιστήρια συμβόλαια για κάθε ένα από αυτά.

Για να απολαύσει ο ιδιοκτήτης ακινήτου την έκπτωση του 10%, το ακίνητο πρέπει να είναι ασφαλισμένο σωρευτικά για σεισμούς, πλημμύρες και πυρκαγιές. Ασφάλιση για 2 ή 1 από τις τρεις αυτές κατηγορίες σημαίνει αυτόματα ότι ο φορολογούμενος χάνει την έκπτωση.

Επιπλέον το ακίνητο πρέπει να είναι ασφαλισμένο για τουλάχιστον 1000€/τ.μ ( μόνο για φέτος θα ισχύσει το 900€/τ.μ.)



Η έκπτωση υπολογίζεται στο σύνολο κύριου και συμπληρωματικού φόρου εφόσον η αξία του ακινήτου ξεπερνά τις 400.000€ και είναι ανάλογη του χρόνου ασφάλισης. Αυτό σημαίνει ότι το σύνολο του 10% θα δοθεί εφόσον το ακίνητο ήταν ασφαλισμένο 12 μήνες, 7,5% αν ήταν για 9 μήνες ασφαλισμένο, 5% για το εξάμηνο και 2,5% για το ελάχιστο των 3 μηνών.



Για παράδειγμα ιδιοκτήτης ενός ακινήτου πληρώνει ΕΝΦΙΑ 600€. Θα λάβει έκπτωση 60€ αν το ακίνητο ήταν ασφαλισμένο όλο το 2023. Αν ήταν ασφαλισμένο για 6 μήνες , η έκπτωση θα ήταν 30€.

Αν υποθέσουμε ότι ο ίδιος ιδιοκτήτης είχε 3 ακίνητα για τα οποί πλήρωνε 300€, 200€ και 100€ αντίστοιχα, δηλαδή 600€, θα λάβει την έκπτωση των 60€ εφόσον και τα 3 είναι ασφαλισμένα. Αν είχε ασφαλίσει μόνο το ακίνητο με ΕΝΦΙΑ 300€ για 12 μήνες, τότε η έκπτωση θα ήταν 30€ καθώς η έκπτωση αφορά μόνο τα ασφαλισμένα ακίνητα και όχι το σύνολο της περιουσίας κάποιου που περιλαμβάνει ασφαλισμένα και μη ακίνητα.



Έως τις 11 Μαρτίου οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις θα κληθούν να επιβεβαιώσουν τις αντιστοιχήσεις των ΑΤΑΚ με τους αριθμούς των ασφαλιστηρίων συμβολαίων προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της εκκαθάρισης και ανάρτησης των μειωμένων πια ειδοποιητηρίων ΕΝΦΙΑ μέσα στον Απρίλιο. Η πληρωμή του φετινού ΕΝΦΙΑ σχεδιάζεται φέτος να γίνει σε 11 ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τον Απρίλιο έως και τον Φεβρουάριο του 2025.



