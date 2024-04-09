Μέσα στο επόμενο δεκαπενθήμερο και σίγουρα πριν το Πάσχα αναμένεται να ενεργοποιηθεί η Κάρτα του Αγρότη.

Σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, την ερχόμενη Δευτέρα αναμένεται να γίνει σύσκεψη ανάμεσα σε ανθρώπους του ΥΠΑΑΤ και στις συστημικές τράπεζες, ώστε να συζητηθούν οι τελευταίες λεπτομερείς πριν τη ενεργοποίηση. Από την μεριά του ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει διαβεβαιώσει προς όλες τις πλευρές ότι είναι έτοιμος να παρέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

Ως βάση προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία των δηλώσεων ΟΣΔΕ 2023 (σ.σ. αντί της δήλωσης ΟΣΔΕ 2024) μιας και έχει υπάρξει καθυστέρηση με τα «Οικολογικά Σχήματα».

Ο αρχικός σχεδιασμός ήταν να γίνει ενεργοποίηση αυτού του χρήσιμου μέτρου για τους αγρότες τον Ιούνιο.

Ωστόσο, την περασμένη Παρασκευή, σε σύσκεψη του ΥΠΑΑΤ με το ΔΣ του ΟΠΕΚΕΠΕ, ελήφθη η απόφαση να επιταχυνθεί η διαδικασία και οι τράπεζες να λάβουν ως βάση τις δηλώσεις ΟΣΔΕ 2023.

Το περασμένο έτος η Κάρτα του Αγρότη ενεργοποιήθηκε τον Απρίλιο, ενώ το 2022 ήταν στη διάθεση των παραγωγών από τις αρχές Φεβρουαρίου. Το 2020 και το 2021 είχαν ενεργοποιηθεί μέσα Μαρτίου.

Τι είναι η Κάρτα του αγρότη

Η «Κάρτα του Αγρότη» παρέχει την δυνατότητα άντλησης προκαταβολής επί των επιδοτήσεων που θα λάβει τελικώς ο κάθε αγρότης.

Είναι ειδικά σχεδιασμένη κάρτα για τους αγρότες με σκοπό την άμεση χρηματοδότηση των παραγωγικών δαπανών τους, κατά το χρονικό διάστημα της παραγωγικής διαδικασίας. Οι δαπάνες αυτές συνδέονται με τις καλλιεργητικές και τις άλλες συναφείς ανάγκες με την παραγωγική διαδικασία όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φάρμακα, καύσιμα, υποχρεώσεις σε: ΕΛΓΑ, ΟΓΑ, αγορά εργοσήμων, την πληρωμή αγροτικού ηλεκτρικού ρεύματος, τελών άρδευσης κ.α.

Η Κάρτα του Αγρότη παρέχεται υπό τους όρους και προϋποθέσεις που έχουν συμφωνηθεί με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

