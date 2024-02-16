Λογαριασμός
Σεισμός στην Κάρπαθο

Το εστιακό βάθος είναι 10 χιλιόμετρα

Κάρπαθος

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,4 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 27 χιλιόμετρα ανατολικά της Καρπάθου σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Το εστιακό βάθος είναι 10 χιλιόμετρα.

