Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,4 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 27 χιλιόμετρα ανατολικά της Καρπάθου σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Το εστιακό βάθος είναι 10 χιλιόμετρα.
Πηγή: skai.gr
