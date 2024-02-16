Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,4 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 27 χιλιόμετρα ανατολικά της Καρπάθου σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Το εστιακό βάθος είναι 10 χιλιόμετρα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.