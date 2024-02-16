Ψηφιακοί νομάδες, μία νέα εργασιακή πραγματικότητα. Ολοένα και περισσότεροι Ευρωπαίοι και Αμερικανοί επιλέγουν τη χώρα μας για να εργαστούν εξ' αποστάσεως. Η Ελλη Κασόλη τους συνάντησε στη Σύρο, όπου έχουν δημιουργήσει μια ολόκληρη κοινότητα, και μίλησε μαζί τους.

«Δουλεύω εξ αποστάσεως και αυτή τη στιγμή μπορώ να δουλεύω απ όπου θέλω», λέει η Ελόντι Φέρσο, υπεύθυνη pωλήσεων εταιρείας.

«Σε γενικές γραμμές μπορούμε να δουλεύουμε από όπου θέλουμε για την επιχείρηση μας», δηλώνει, ο επιχειρηματίας, Ντένις.

Δημοσιογράφος: Έχετε βάση;

-«Όχι δεν έχουμε πια. Δεν έχουμε σπίτι πίσω στην πατρίδα μας, δεν έχουμε σπίτι πουθενά», λέει η μάνατζερ αθλητών, Λίντσει.

Εκατοντάδες ψηφιακοί νομάδες έχουν ως πρώτη επιλογή την Σύρο για να περάσουν έστω και λίγους μήνες από τη ζωή τους στην Ελλάδα. Για ποιο λόγο όμως συμβαίνει αυτό; Η κάμερα του Σκάι έφτασε στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων και συναντήσαμε από κοντά οικογένειες ψηφιακών νομάδων. Μας είπαν για ποιο λόγο επέλεξαν το συγκεκριμένο νησί αλλά και πως παίρνούν την καθημερινότητα τους με αυτό το τόσο ιδιαίτερο τρόπο ζωής

-(Η ασφάλεια) είναι σημαντική κυρίως γιατί έχουμε ένα παιδί. Το γεγονός ότι μπορεί να βγει έξω και να τρέξει μόνη της στο τετράγωνο, να έξω, να περάσει καλά και δεν χρειάζεται να ανησυχούμε γι' αυτό είναι εκπληκτικό, αναφέρει ο Τζο.

Δημοσιογράφος: - Οπότε αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο επιλέγεται τη Σύρο ξανά και ξανά;

-Ναι είναι ένας πολύ σημαντικός λόγος εννοείται.

Η Λιντσει και ο Τζο μαζί με την κόρη τους εγκατέλεψαν πριν 2 χρόνια το Μπάφαλο της Νεας Υόρκης και ζουν σαν νομάδες σε διάφορες χώρες της Ευρώπης. Τους βρήκαμε στη Σύρο, να πίνουν καφέ στο αγαπημένο τους μαγαζί, ενώ ταυτόχρονα δουλεύουν από τον υπολογιστή τους.

«Είναι πολυτέλεια το ότι χρειαζόμαστε μόνο το λάπτοπ μας. E-mails, video κλήσεις αυτά μπορούμε να τα κάνουμε εικονικά. Οπότε κάποιες φορές δουλεύουμε από το σπίτι, κάποιες φορές από εδώ στο καφέ και στον κοινό χώρο εργασίας της εταιρείας», δηλώνει η Λίντσει.

Δημοσιογράφος: Δουλεύετε από τη θάλασσα;

-Ναι αν έχουμε σύνδεση στο ίντερνετ ναι οπωσδήποτε.

«Μπορούμε εμείς να διαλέξουμε πως θα περάσουμε το χρόνο μας, να έχουμε οικογενειακές στιγμές μαζί, το σχολείο τη δουλειά. Ξυπνάμε το πρωί, η γυναίκα μου πηγαίνει το παιδί στο σχολείο, εμένα μου αρέσει να κολυμπάω στην παραλία που είναι πολύ κοντά από το σημείο που βρισκόμαστε τώρα, κάνουμε γιόγκα μαζί και μετά δουλεύουμε», υπογραμμίζει ο Τζο.

Πως είναι να δουλεύεις χωρίς ωράριο; Από όπου θέλεις; Και πολλές φορές με θέα το λιμάνι της Σύρου; Η Έλοντι είναι γαλλίδα και εργαζόταν για 15 χρόνια σε μεγάλες εταιρείας. Τώρα, μαζι με τον σύντροφο και την κόρη της, ζουν σαν νομάδες σε όλο τον κόσμο.

«Το σημαντικό για μένα είναι ότι έχω την καθημερινότητά μου και την ρουτίνα μου, αλλά την ίδια στιγμή έχω πολύ περισσότερο χώρο για να κάνω πράγματα τα οποία αγαπώ. Σε μια τυπική μέρα πηγαίνω τα κορίτσια στο σχολείο και μετά γυρίζω στο κοινό χωρο εργασίας. Κάποιες φορές κάνω γιόγκα το πρωί», αναφέρει η Ελόντι Φερσο και προσθέτει:

«Νιώθω μία πολύ βαθιά σύνδεση με την Ελλάδα και γι' αυτό έπεισα τον σύντροφό μου να έρθουμε εδώ. Στην αρχή ήταν ανήσυχος για το νησί και ότι δεν θα εχει τα πάντα αλλά μετά από έξι μέρες ήθελε να αγοράσει σπίτι στη Σύρο. Το λάτρεψε».

Η Άσα και ο Ντένις ήρθαν από την Αγγλία στην Ελλάδα για πρώτη φορά. Τα παιδιά τους το πρωί πηγαίνουν στο σχολείο ενώ αυτοί διαμορφώνουν το πρόγραμμα τους όπως θέλουν.

«Δεν έχουμε ως βάση μία συγκεκριμένη τοποθεσία σε ό,τι έχει να κάνει με τη δουλειά. Κάποιες φορές πρέπει να γυρνάμε πίσω στην Αγγλία. Συνδυάζουμε διακοπές και δουλειά και αυτό για μας είναι το καλύτερο, κάνουμε αργό (βιωματικό) τουρισμό», δηλώνει η Άσα.

«Είναι διακοπές αλλά στην πραγματικότητα είναι κομμάτι του τρόπου ζωής μας», σημειώνει ο Ντένις.

Mέσω μιας εταιρείας με γραφεία σε πολλά μέρη του πλανήτη οι άνθρωποι αυτοί έφτασαν στην Ελλάδα και γνώρισαν τη Σύρο. Αυτή την στιγμή στο νησί είναι πάνω από 15 οικογένειες. Μένουν για 3 ή 6 μήνες, τους βοηθούν να βρουν σπίτι και μέσω δραστηριοτήτων να γίνουν μέλη της τοπικής κοινωνίας.

«Οι περισσότεροι πελάτες μας είναι από Αμερική και Καναδά. Ειναι τοσος ο χρόνος ώστε να αισθανούν και οι αυτοί οτι όπως μένω έγω και εσύ εδώ θα μένουν και αυτοί, σαν ντόπιοι», αναφέρει η υπεύθυνη Εταιρείας διαχείρισης ψηφιακών νομάδων, Μυρτώ Μαυρομάτη.

Στη Σύρο έχει δημιουργηθεί ακομα και εκπαιδευτικό κέντρο για τα παιδιά των ψηφιακών ομάδων. Ο ΣΚΑΙ βρέθηκε μέσα σε μία από αυτές τις αίθουσες εδώ υπάρχουν παιδιά που 7 μέχρι 10 ετών. Είναι ένας διαφορετικός τρόπος διδασκαλίας από αυτόν που έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα. Είναι ένα υβριδικό και καινοτόμο σύστημα διδασκαλίας. Τα παιδιά εδώ κάνει μαθηματικά αγγλικά μαθαίνουν και λίγα ελληνικά, κυρίως όμως είναι βιωματικό πηγαίνουμε πολλές εκδρομές για να γνωρίσουν το νησί.

«Γίνεται μία αρχική εισαγωγή στην ελληνική γλώσσα, εγώ τους μαθαίνω και λίγα ελληνικά πιο πολύ καθημερινές εκφράσεις και τους ενθαρρύνουμε να έρθουν σε επαφή με την τοπική κοινωνία, να αναπτύξουν φιλίες με παιδιά από το νησί», δηλώνει η καθηγήτρια Αγγλικών, Φωτεινή Κομνηνού.

Και τα οφέλη όμως στην τοπική κοινωνία του νησιού πάρα πολύ μεγάλα. Αφήνουν πολλά χρήματα και αυτό κάνει το φετινό χειμώνα στη Συρό, στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων, πιο τουριστικό από ποτέ.

«Αφήνουν χρήματα, αφήνουν και φιλοδωρήματα πολύ. Έρχονται δουλεύουν εδώ πέρα. Στηρίζει πάρα πολύ την τοπική οικονομία. Τρώνε έξω. Εχουν παιδιά, έχουν οικογένειες, παίρνει ζωή το νησί από αυτό», αναφέρει ο επιχειρηματίας, Γιώργος Προκόπης

Και δεν είναι μόνο τα καφέ και τα εστιατόρια, σύμφωνα με τους μεσίτες οι ψηφιακοί νομάδες που πάνε στην περιοχή και μένουν για μήνες νοικιάζουν σπίτια τα οποία όλο το χειμώνα είναι κλειστά προσφέροντας έτσι στους ντόπιους ένα καλό εισόδημα ακόμα και μέσα στην καρδιά του χειμώνα.

«Σαφέστατα έχει μεγάλο αντίκτυπο και για το δικό μας επάγγελμα. Ξεκινάμε με τις ενοικιάσεις, έχουμε νοικιάσει αρκετά σπίτια και βέβαια πάρα πολλοί από αυτούς, επειδή ζουν και καταλαβαίνουν τι είναι η Σύρος, προβαίνουν και σε αγορές», δηλώνει ο μεσίτης, Ευάγγελος Τσιπολίτης.

Όπως φαίνεται οι ψηφιακοί νομάδες βρήκαν το σπίτι τους στη Σύρο.

Πηγή: skai.gr

