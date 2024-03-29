Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ακέφαλη σορός εντοπίστηκε σε χωριό της Καρδίτσας

Από την αστυνομία εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα 

Καρδίτσα

Νεκρή εντοπίστηκε τις απογευματινές ώρες της Πέμπτης (28/3) μία ηλικιωμένη γυναίκα στην κοινότητα Καταφυλλίου στην Αργιθέα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Karditsalive.Net πρόκειται για γυναίκα ηλικίας 85 ετών που διέμενε μόνιμα στο χωριό, σε απομακρυσμένο σημείο και η οποία εντοπίστηκε νεκρή από κάτοικο της περιοχής μέσα στην οικία της.

Το σημείο επισκέφθηκε στη συνέχεια και αγροτικός ιατρός που διαπίστωσε ότι η σορός της ηλικιωμένης ήταν ακέφαλη.

Από την αστυνομία εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Καρδίτσα σορός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark