Καρδίτσα: Αποχωρούν οι αγρότες μετά από νέα ένταση στα μπλόκα

Nέα ένταση σημειώθηκε στην Καρδίτσα, στα μπλόκα των αγροτών επί του αυτοκινητοδρόμου Ε65.

Αυτή την ώρα οι αγρότες αποχωρούν από το σημείο.

Παράλληλα καταγράφηκε ένας τραυματισμός ενώ πραγματοποιήθηκε μια προσαγωγή.

Τα τρακτέρ παραμένουν στην είσοδο της Καρδίτσας.

Το κλίμα ήταν ήδη τεταμμένο και νωρίτερα όταν οι αγρότες κατάφεραν να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό και ανέβηκαν στον αυτοκινητόδρομο με τα πόδια

Οι αστυνομικοί τους εμπόδισαν να κλείσουν με τα τρακτέρ τους τον αυτοκινητόδρομο Ε65 και την Εθνική Οδό και να διακόψουν την κυκλοφορία.



Οι πλημμυροπαθείς αγρότες διαμαρτυρήθηκαν έντονα στους αστυνομικούς, που είχαν φτιάξει και αυτοί το δικό τους «μπλόκο»

Οι αγρότες ήρθαν αντιμέτωποι με δυνάμεις της Αστυνομίας, ΜΑΤ και κλούβες, που έχουν αποκλείσει τις προσβάσεις στον αυτοκιητόδρομο.

Οι εκπρόσωποι του αγροτικού κινήματος εξοργισμένοι κατηγόρησαν την κυβέρνηση ότι αντί να απαντήσει στα δίκαια αιτήματά τους επιλέγει, για ακόμη μια φορά «τον αυταρχισμό και την καταστολή».

«Δεν θα κάνουμε πίσω, την Εθνική θα την πατήσουν τα λάστιχα των αγροτών γι αυτό όσο πιο αναίμακτα γίνει, τόσο πιο ωραία και ήσυχα θα διαμαρτυρηθούμε για να δείξουμε τα προβλήματά μας. Είστε παιδιά δικά μας, ελάτε μαζί μας και πετάξτε μια μούτζα σε αυτούς που σας έχουν φέρει σε αδιέξοδο και σας βάζουν αν χτυπάτε μάνα, πατέρα και μπαρμπάδες» φώναζε σε έναν αστυνομικό ένας εξοργισμένος αγρότης.

Αγρότες και αστυνομικοί είχαν έντονες λογομαχίες που εξελίχθηκαν σε επεισόδια ενώ έπεσαν και δακρυγόνα.

