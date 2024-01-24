Δύο ελεγκτές γιατροί του ΕΟΠΥΥ καταδικάστηκαν, επειδή ενέκριναν ιατρικές συνταγές για χορήγηση καθετήρων σε ασφαλισμένους, που είτε είχαν πεθάνει είτε δεν είχαν παθήσεις που να δικαιολογούν τη χρήση τους, ζημιώνοντας κατ' αυτόν τον τρόπο τον Οργανισμό.

Πρόκειται για μία γυναίκα (εν ενεργεία γιατρό) κι έναν άντρα (συνταξιούχο πλέον), που κρίθηκαν ένοχοι από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης για ψευδή βεβαίωση κατ' εξακολούθηση. Το Δικαστήριο τούς επέβαλε ποινή φυλάκισης- στην πρώτη 2 ετών και στον δεύτερο 10 μηνών, με την αναγνώριση του ελαφρυντικού του πρότερου σύννομου βίου. Οι ποινές αποφασίστηκε να ανασταλούν για 3 έτη.

Η κατηγορούμενη, η οποία καταδικάστηκε με τη μεγαλύτερη ποινή, κρίθηκε ένοχη για χορήγηση καθετήρων σε 23 περιπτώσεις και στο όνομα 16 ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ, οι περισσότεροι εκ των οποίων είχαν αποβιώσει, ενώ ο συγκατηγορούμενός της για 6 περιπτώσεις και για λογαριασμό δύο ασφαλισμένων.

Οι πράξεις, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τελέστηκαν την περίοδο 2017-18 σε Κέντρα Υγείας και το κόστος για κάθε καθετήρα κυμαινόταν από 400 έως 450 ευρώ. Τα συγκεκριμένα αναλώσιμα υλικά, κατά το κατηγορητήριο, ήταν από συγκεκριμένη εταιρεία ιατρικών και φαρμακευτικών ειδών.

Στις απολογίες τους, οι δύο κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις πράξεις λέγοντας ότι έκαναν τους αναγκαίους ελέγχους κι ότι δεν μπορούσαν να αμφισβητήσουν τις ιατρικές συνταγές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

