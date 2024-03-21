Ρεπορτάζ: Δημήτρης Κολιομιχάλης

Καραμπόλα τριών αυτοκινήτων σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρώι στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισού στο ύψος της Νέας Χαλκηδόνας, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα από το ύψος της Γέφυρας Μεταμόρφωσης προς το σημείο της σύγκρουσης.

Παραμένει βεβαρημένη η κίνηση στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του κόμβου Δημοκρατίας προς τον κόμβο Ηρακλείου και στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας στο ύψος του Αμαρουσίου και του ΟΑΚΑ.

Πηγή: skai.gr

