Διάρρηξη σε παρεκκλήσι Ιερού ναού στη Νέα Ιωνία τα ξημερώματα.



Οι δράστες, οι οποίοι αναζητούνται, αφαίρεσαν από τον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σπυρίδωνος μεταλλική σωλήνα ύδρευσης μήκους τεσσάρων μέτρων άγνωστης συνολικής αξίας.

Πηγή: skai.gr

Επιπλέον, παραβιάζοντας την είσοδο από το αρχονταρίκι του Ιερού Ναού προκάλεσαν φθορές στο παρεκκλήσι του Ναού.

