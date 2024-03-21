Θεσσαλονίκη: Νεκρός 30χρονος οδηγός σε τροχαίο δυστύχημα

Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 30χρονο σημειώθηκε χθες το βράδυ στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Νέων Μουδανιών, κοντά στο Κάτω Σχολάρι.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 30χρονος, για άγνωστο λόγο ξέφυγε από την πορεία του και ανατράπηκε εκτός οδοστρώματος.

Ο οδηγός ανασύρθηκε νεκρός, ενώ προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

