Κλειστά σήμερα τα εμπορικά καταστήματα - Από 8 Ιανουαρίου ξεκινούν οι εκπτώσεις

Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα εμπορικά καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.

Στο μεταξύ, αμέσως μετά τις γιορτές, δηλαδή από τις 8 Ιανουαρίου, ξεκινούν οι χειμερινές εκπτώσεις για το 2024 που θα διαρκέσουν μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου.

Yπενθυμίζεται ότι βάσει του νομοσχεδίου του υπουργείου Ανάπτυξης, οι χειμερινές εκπτώσεις αρχίζουν τη δεύτερη Δευτέρα κάθε Ιανουαρίου και ολοκληρώνονται στα τέλη του Φεβρουαρίου.

Τα καταστήματα προβλέπεται να ανοίξουν ξανά την πρώτη Κυριακή των χειμερινών εκπτώσεων, δηλαδή στις 14 Ιανουαρίου 2024.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

