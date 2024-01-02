Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κλειστά σήμερα τα εμπορικά καταστήματα - Από 8 Ιανουαρίου ξεκινούν οι εκπτώσεις

Τα καταστήματα προβλέπεται να ανοίξουν ξανά την πρώτη Κυριακή των χειμερινών εκπτώσεων, δηλαδή στις 14 Ιανουαρίου 2024

εκπτώσεις

Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα εμπορικά καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.

Στο μεταξύ, αμέσως μετά τις γιορτές, δηλαδή από τις 8 Ιανουαρίου, ξεκινούν οι χειμερινές εκπτώσεις για το 2024 που θα διαρκέσουν μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου.

Yπενθυμίζεται ότι βάσει του νομοσχεδίου του υπουργείου Ανάπτυξης, οι χειμερινές εκπτώσεις αρχίζουν τη δεύτερη Δευτέρα κάθε Ιανουαρίου και ολοκληρώνονται στα τέλη του Φεβρουαρίου.

Τα καταστήματα προβλέπεται να ανοίξουν ξανά την πρώτη Κυριακή των χειμερινών εκπτώσεων, δηλαδή στις 14 Ιανουαρίου 2024.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: καταστήματα εκπτώσεις
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark