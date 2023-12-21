Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε η διαγωνιστική διαδικασία προμήθειας και εγκατάστασης συστημάτων επιτήρησης, για τη λήψη και καταγραφή ήχου και εικόνας σε δημόσιους χώρους, τα οποία φέρονται επί της στολής των αστυνομικών και των μηχανοκίνητων μέσων, με την αποστολή της διακήρυξης στην Εφημερίδα της Ε.Ε.

Η προθεσμία υποβολής προσφορών, ηλεκτρονικά και έντυπα, ορίστηκε για 40 μέρες.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση οι 2.000 κάμερες σώματος (bodycams) και οι 400 κάμερες των οχημάτων θα είναι το μεγαλύτερο τεχνολογικό βοήθημα που θα έχει στην κατοχή της η Ελληνική Αστυνομία.

Η λειτουργία των bodycams είναι ένα μέτρο που θα περιορίσει τις επιθέσεις κατά των αστυνομικών, καθώς η ταυτοποίηση των δραστών θα καθίσταται πιο εύκολη.

Τέλος, σημειώνεται ότι θα αξιολογούνται καλύτερα οι καταγγελίες πολιτών για υπερβολική χρήση βίας, ενώ από τη πλευρά του το Αρχηγείο θα μπορεί, σε ζωντανό χρόνο, να έχει πλήρη εποπτεία της αστυνόμευσης.

