Συνελήφθη 33χρονος που χτύπησε γιατρό στο νοσοκομείο Γρεβενών

Ο γιατρός της Ορθοπεδικής κλινικής νοσηλεύεται με ελαφρά τραύματα στο νοσοκομείο

νοσοκομείο

Περιστατικό άσκησης σωματικής βίας σημειώθηκε, λίγο πριν από το μεσημέρι, στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου Γρεβενών, όταν 33χρονος επιτέθηκε κατά γιατρού που εφημέρευε.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο άνδρας, που προσήλθε για να εξεταστεί, χτύπησε τον γιατρό επειδή η γνωμάτευση του τελευταίου δεν ικανοποιούσε τις απαιτήσεις του.

Ο 33χρονος συνελήφθη από άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. που έφτασαν αμέσως στο σημείο και σε λίγη ώρα θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Γρεβενών.

Ο γιατρός της Ορθοπεδικής κλινικής νοσηλεύεται με ελαφρά τραύματα στο νοσοκομείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

