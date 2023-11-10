Συνελήφθη χθες 8 Νοεμβρίου 2023 στην Κάλυμνο από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Καλυμνίων ένας ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για παράνομη κατοχή αρχαιοτήτων και όπλου.

Ειδικότερα, χθες το πρωί, έπειτα από αξιολόγηση στοιχείων, πραγματοποιήθηκε έρευνα στο σπίτι του κατηγορούμενου όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-6 πήλινοι αρχαίοι αμφορείς και τμήματα αμφορέων διαφόρων διαστάσεων.

-7 μαρμάρινα αντικείμενα και τμήματα μαρμάρινων κατασκευών εντοιχισμένα – κτισμένα σε διάφορους χώρους – σημεία του οικήματος.

-Κυνηγετικό όπλο χωρίς άδεια.

Τα κατασχεθέντα αρχαία αντικείμενα εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις του Ν.3028/02 και φυλάσσονται προκειμένου να παραδοθούν στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού για περαιτέρω αξιολόγηση.

Για τα μη αποσπώμενα αντικείμενα εφαρμόστηκε κατάσχεση με μεσεγγύηση.

