Δημήτρης Κολιομιχάλης
Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού νωρίτερα στο δεξί μέρος του δρόμου, στο ύψος της Λένορμαν.
Στην κάθοδο παραμένει αυξημένη η κίνηση από Νέα Κηφισιά μέχρι το Περιστέρι, ανά τμήματα.
Αυξημένη κίνηση και στον παρακάτω άξονα
- Συγγρού - Βασ. Αμαλίας - Πανεπιστημίου στο κέντρο της Αθήνας.
