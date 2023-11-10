Ρεπορτάζ Δημήτρης Κολιομιχάλης

Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού νωρίτερα στο δεξί μέρος του δρόμου, στο ύψος της Λένορμαν.

Στην κάθοδο παραμένει αυξημένη η κίνηση από Νέα Κηφισιά μέχρι το Περιστέρι, ανά τμήματα.

Αυξημένη κίνηση και στον παρακάτω άξονα

Συγγρού - Βασ. Αμαλίας - Πανεπιστημίου στο κέντρο της Αθήνας.

Πηγή: skai.gr

