kataggelies@skai.gr: Ποδηλατόδρομος στην Καλλιθέα είναι κλειστός εδώ και πέντε χρόνια λόγω έργων - Δείτε βίντεο

Υπάρχει ένα σημείο στην Θησέως στο διαχωριστικό του δρόμου που είναι κλειστό εδώ και πέντε χρόνια με αποτέλεσμα οι ποδηλάτες να βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή τους για να περάσουν απέναντι

Ποδηλατόδρομος

Μεγάλο κίνδυνο αντιμετωπίζουν καθημερινά δεκάδες ποδηλάτες που επιλέγουν τον ποδηλατόδρομο της Καλλιθέας προκειμένου να φτάσουν μέχρι το ίδρυμα, Σταύρος Νιάρχος.

Σύμφωνα με καταγγελία στον ΣΚΑΪ, εδώ και πέντε χρόνια ο ποδηλατόδρομος σταματάει στη λεωφόρο Θησέως. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του δημοσιογράφου του ΣΚΑΪ, Σωτήρη Μπαρσάκη υπάρχει ένα σημείο στην Θησέως στο διαχωριστικό του δρόμου που είναι κλειστό εδώ και πέντε χρόνια. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, οι ποδηλάτες που επιθυμούν να διασχίσουν το δρόμο δυσκολεύονται να περάσουν απέναντι βάζοντας σε κίνδυνο τη ζωή τους αφού δεν υπάρχει στο συγκεκριμένο σημείο κανένα φανάρι και καμία διαγράμμιση.

Δείτε το σχετικό ρεπορτάζ


 

