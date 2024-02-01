Από σήμερα σε εφαρμογή η Ενιαία Ψηφιακή Λίστα Χειρουργείων: Πώς θα λειτουργεί

Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα, Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου, η λειτουργία της Ενιαίας Ψηφιακής Λίστας Χειρουργείων, με στόχο τη μείωση του χρόνου αναμονής των ασθενών.

Την Κοινή Υπουργική Απόφαση έχουν υπογράψει ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς και ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους.

Πώς λειτουργεί η Ενιαία Ψηφιακή Λίστα Χειρουργείων

Η Ενιαία Ψηφιακή Λίστα Χειρουργείων καταρτίζεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που λειτουργεί στην ΗΔΙΚΑ και αποτελεί το ψηφιακό σύστημα αρχειοθέτησης, όπου απεικονίζεται η σειρά προτεραιότητας των προς εκτέλεση χειρουργικών επεμβάσεων στα νοσοκομεία.

Η λίστα ενημερώνεται με τα απαραίτητα στοιχεία της κλινικής εκτίμησης του εκάστοτε πολίτη που κρίνεται από τον θεράποντα ιατρό - χειρουργό ότι χρήζει χειρουργικής επέμβασης και διαλειτουργεί με κάθε αναγκαίο πληροφοριακό σύστημα και διαρθρωμένο σύστημα δεδομένων, όπως τα Εθνικά Μητρώα Ασθενών και τον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας.

Αναλυτικότερα, κάθε νοσοκομείο που είναι υπεύθυνο για τη σύσταση και λειτουργία της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων προχωράει στην εκκαθάριση της λίστας που τηρεί, αφού επιβεβαιώσει ότι κάθε ασθενής που είναι ήδη ενταγμένος στην υφιστάμενη λίστα χειρουργείου επιθυμεί να παραμείνει εγγεγραμμένος σ’ αυτήν.

Για την τελική επιβεβαίωση της παραμονής ή της διαγραφής των ασθενών στη λίστα πραγματοποιείται τηλεφωνική επικοινωνία. Οι ασθενείς για τους οποίους διαπιστώνεται ότι δεν επιθυμούν να παραμείνουν εγγεγραμμένοι στην εν λόγω λίστα διαγράφονται από αυτήν προκειμένου οι λίστες να εκκαθαριστούν.

Ως υπεύθυνος εποπτείας και ελέγχου της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων ορίζεται ο αναπληρωτής διοικητής και όπου δεν υπάρχει ο διοικητής, ενώ ως υπεύθυνος για την κατάρτιση και λειτουργία της ο διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας.

Επιπλέον, κάθε θεράπων χειρουργός εντάσσει στην ψηφιακή πλατφόρμα της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη δημιουργία της εγγραφής ασθενούς.

Μετά την κλινική εκτίμηση της κατάστασης κάθε ασθενούς του, αξιολογεί τη σοβαρότητα της νόσου, κατατάσσει το περιστατικό βάσει συγκεκριμένης κατηγοριοποίησης και κριτηρίων, όπου προσδιορίζεται ο εκτιμώμενος χρόνος αναμονής μέχρι την πραγματοποίηση της επέμβασης.

Γεωργιάδης: Διαφάνεια με την ενιαία λίστα χειρουργείων

Μιλώντας στην ΕΡΤ για την ενιαία λίστα χειρουργείων ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης σημείωσε ότι πλέον θα είναι γνωστός σε όλους ο χρόνος αναμονής ανά κλινική. «Σκοπός μου είναι να κάνω δημόσιο κτήμα την πληροφορία σε όλους τους πολίτες» είπε ο κ. Γεωργιάδης λέγοντας ότι οι ασθενείς πρέπει να ξέρουν τον χρόνο αναμονής. Και όπως σημείωσε το μέτρο θα κριθεί στην πράξη από τον χρόνο που απαιτείται για το χειρουργείο.

Ωστόσο, όπως είπε, το ποιος χειρουργείται πρώτος έχει να κάνει με τον κάθε γιατρό που εξετάζει την κρισιμότητα της υγείας του εκάστοτε ασθενή. «Η ενιαία λίστα χειρουργείου μας δίνει μια διαφάνεια, μας δίνει μια σειρά, μας μαθαίνει τους μέσους χρόνους αναμονής αλλά εάν κάποιος γιατρός θέλει να βάλει κάποιον ασθενή να προηγηθεί έχει δικαίωμα να το κάνει».

Πρόσθεσε ότι «σοβαρό επιχείρημα κατά των δημόσιων απογευματινών χειρουργείων δεν υπάρχει». Επιπλέον τόνισε ότι το υπουργείο Υγείας θα μετράει τα χειρουργεία σε επίπεδο κλινικής και όχι γιατρού. Ερωτηθείς εάν τα απογευματινά χειρουργεία θα γίνονται και με ιδιώτες αναισθησιολόγους ή μόνο από αυτούς του ΕΣΥ ο κ. Γεωργιάδης απάντησε ότι «η αρχική φάση της μεταρύθμισης είναι να γίνεται αυτό αποκλειστικά μέσα από το ΕΣΥ. Σε δεύτερη φάση θέλω να το ανοίξω και σε ιδιώτες. Δεν είναι ακομη ώρα γι’ αυτό».

Αναφορικά με το εάν υπάρχει περίπτωση να καλύψει το κράτος το κόστος των απογευματινών χειρουργείων ο κ. Γεωργιάδης απάντησε αρνητικά λέγοντας ότι δεν έχει τα χρήματα που απαιτούνται και «δεν μπορεί να διπλασιασει τις αμοιβές των γιατρών. Έσπευσε όμως να προσθέσει ότι στο υπουργείο αναζητούν έξυπνες ιδέες για να ενισχύσουν περισσότερο την προσπάθεια των αδύναμων συμπολιτών μας για να χειρουργηθούν το συντομότερο δυνατό.

«Ο πρωθυπουργός έχει δείξει ενδιαφέρον για να βρούμε μια λύση και σε αυτούς τους συμπολίτες μας που έχουν πια πολύ μεγάλη αναμονή», είπε ο κ. Γεωργιάδης αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο ανακοίνωσης κάποιου σχετικού μέτρου στο μέλλον.

«Όταν κάτι που είναι παράνομο, αλλά όσα κατασταλτικά μέτρα και να έχεις βρει το νομιμοποιείς, μειώνεις την παρανομία» κατέληξε ο υπουργός Υγείας.

