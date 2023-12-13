Έκρηξη σημειώθηκε περίπου στη 01:20 τα ξημερώματα σε είσοδο πολυκατοικίας που στεγάζει εταιρίες στην οδό Φίλωνος στον Πειραιά.

Από την έκρηξη, προκλήθηκαν ζημιές στην είσοδο του κτιρίου και σε παρακείμενα καταστήματα ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ, το ωστικό κύμα φαίνεται πως βρήκε διέξοδο σε καταστήματα παρακείμενων στενών, σε απόσταση πάνω από 150 μέτρα.

Στην περιοχή έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που απέκλεισαν το σημείο στο οποίο μετέβη και το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών το οποίο κατόπιν ελέγχους εντόπισε βραδύκαυστο πυραγωγό σχοινίου με κοινό πυροκροτητή και μεγάλη ποσότητα εκρηκτική ύλης.

Σύμφωνα με την Τροχαία γίνεται εκτροπή κυκλοφορίας των οχημάτων στη διασταύρωση Φίλωνος και Μπουμπουλίνας.

Λόγω της έκρηξης είχε κλείσει νωρίτερα η Φίλωνος από Μπουμπουλίνας μέχρι Νοταρά.

