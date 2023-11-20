Καλαμάτα: Ξυλοδαρμός γονέα έξω από δημοτικό σχολείο μπροστά στα μάτια μικρών παιδιών

Ένα απίστευτο περιστατικό βίας συνέβη σήμερα, νωρίς το πρωί, έξω από το 7ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας σύμφωνα με δημοσίευμα του messinialive. Γονέας, που πήγε να αφήσει το παιδί του στο σχολείο, δέχτηκε απρόκλητη επίθεση από άλλον γονέα, μπροστά στα έκπληκτα μάτια παιδιών και άλλων γονέων που εκείνη την ώρα προσέρχονταν στο σχολείο. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο γονέας που δέχτηκε βρισιές, απειλές και χτυπήματα και τελικά κατέληξε στο Νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, επιχείρησε να βρει προστασία στα γειτονικά καταστήματα, και τελικά μπήκε στο σχολείο για να προστατευτεί από το μένος του άλλου γονέα. Οι γονείς δηλώνουν σοκαρισμένοι και συγκλονισμένοι από το περιστατικό. Σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου καταδικάζει το περιστατικό βίας, εκφράζοντας παράλληλα τον προβληματισμό του για το περιστατικό που έλαβε χώρα μπροστά στους μικρούς μαθητές. Συγκεκριμένα αναφέρει:

