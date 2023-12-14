Λογαριασμός
Καλαμάτα: Προσέφυγε στη Δικαιοσύνη γιατί δεν άντεχε να ακούει την καμπάνα και δικαιώθηκε

Ο ήχος της καμπάνας κάθε μισή ώρα του προκαλούσε πονοκέφαλο

Καμπάνα

«Πονοκέφαλο» φαίνεται πως είχε προκαλέσει σε κατοίκους περιοχής της Καλαμάτας το καμπαναριό εκκλησίας, καθώς χρησιμοποιούνταν ως ρολόι και χτύπαγε κάθε μισή και κάθε μία ώρα.

Αποτέλεσμα αυτού, ήταν κάτοικος να προσφύγει στη δικαιοσύνη για διατάραξη της οικιακής γαλήνης και να δικαιωθεί, μιας και το Μονομελές Πρωτοδικείο Καλαμάτας αποφάσισε πως η εκκλησία δεν θα μπορεί στο εξής να χρησιμοποιεί το καμπαναριό ως ρολόι.

Ο κάτοικος κέρδισε την προσωρινή παύση λειτουργίας του καμπαναριού, μέχρι και τη συζήτηση των ασφαλιστικών μέτρων, κατά τις ώρες κοινής ησυχίας.

Για την υπόθεση που χειρίστηκε το γραφείο του, γράφει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο δικηγόρος.

Πηγή: eleftheriaonline.gr

TAGS: εκκλησία Δικαιοσύνη Καλαμάτα
