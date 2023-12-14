«Πονοκέφαλο» φαίνεται πως είχε προκαλέσει σε κατοίκους περιοχής της Καλαμάτας το καμπαναριό εκκλησίας, καθώς χρησιμοποιούνταν ως ρολόι και χτύπαγε κάθε μισή και κάθε μία ώρα.

Αποτέλεσμα αυτού, ήταν κάτοικος να προσφύγει στη δικαιοσύνη για διατάραξη της οικιακής γαλήνης και να δικαιωθεί, μιας και το Μονομελές Πρωτοδικείο Καλαμάτας αποφάσισε πως η εκκλησία δεν θα μπορεί στο εξής να χρησιμοποιεί το καμπαναριό ως ρολόι.

Ο κάτοικος κέρδισε την προσωρινή παύση λειτουργίας του καμπαναριού, μέχρι και τη συζήτηση των ασφαλιστικών μέτρων, κατά τις ώρες κοινής ησυχίας.

Για την υπόθεση που χειρίστηκε το γραφείο του, γράφει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο δικηγόρος.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΡΟΥΣΗΣ ΚΑΜΠΑΝΑΣ ΑΠΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ



Το γραφείο μας εκπροσώπησε ιδιοκτήτη ακινήτου και κάτοικο της περιοχής που θίγεται στην οικιακή του γαλήνη από την χρήση παρακείμενου κωδωνοστασίου ιερού ναού ως ωρολογίου, με χτύπους σε κάθε… pic.twitter.com/ClLz81v3L8 — Sotiropoulos (@Sotiropoulos) December 13, 2023

