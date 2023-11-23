Το νησί της Ρόδου έπληξε η κακοκαιρία χθες Τετάρτη με αποτέλεσμα πολλοί δρόμοι του νησιού να μετατραπούν σε ποτάμια.

Μάλιστα ένας 25χρονος την τελευταία στιγμή εγκατέλειψε το αυτοκίνητό του στη μέση του δρόμου όταν κατάλαβε ότι τον παρέσυρε το ποτάμι.

Στην προσπάθειά του να διασχίσει το σημείο, το όχημα έσβησε και στη συνέχεια άρχισε να παρασύρεται από το ορμητικά νερά.

Έντρομος ο νεαρός, κατάφερε και άνοιξε την πόρτα του οχήματός του με πολλή προσπάθεια, ενώ στη συνέχεια το εγκατέλειψε περνώντας στο απέναντι σημείο.

Ο 25χρονος κατευθυνόταν στη δουλειά του και όπως δήλωσαν στη rodiaki.gr συγγενικά του πρόσωπα, σε όλη τη διαδρομή κανείς δεν τον ειδοποίησε ότι τα ποτάμια στον συγκεκριμένο δρόμο έχουν υπερχειλίσει και είναι άκρως επικίνδυνα.

Ο νεαρός εντοπίστηκε στη συνέχεια από κάτοικο που βρέθηκε στην περιοχή με όχημα 4X4 και προσπάθησαν να ρυμουλκήσουν το όχημα, αλλά επειδή η στάθμη του ποταμού είχε ανέβει επικίνδυνα, εγκατέλειψαν την προσπάθεια.

Πηγή: rodiaki.gr

