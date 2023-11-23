Έλατο, γιρλάντες, λαμπιόνια, κρεμασμένες μπότες, μέχρι και πατάκι εισόδου με καλωσόρισμα για τα Χριστούγεννα, έχουν «ντύσει» όχι κάποιο σπίτι, ένα γραφείο ή κατάστημα, αλλά ένα αστικό λεωφορείο. Ο οδηγός της γραμμής «57 Ωραιόκαστρο - Αριστοτέλους» που εκτελείται από το ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης στόλισε το όχημα μαζικής μεταφοράς με διάκοσμο βγαλμένο από παραμύθι των γιορτών.

Οι επιβάτες μπορεί να μην μπαίνουν στο πολικό εξπρές αλλά το κουδούνι των Χριστουγέννων χτυπά και το ακούν καθώς επιβιβάζονται στο όχημα που αυτό το διάστημα τους προσφέρει μια διαφορετική διαδρομή. Ο οδηγός Μάνος Κατσικάς, που αγαπά τις γιορτές και περισσότερο τα χαμόγελα στα πρόσωπα των ταλαιπωρημένων από το κυκλοφοριακό χάος της Θεσσαλονίκης επιβατών, είναι κατά πολλούς πλέον ο οδηγός των Χριστουγέννων.

«Βλέποντας βίντεο με λεωφορεία από το εξωτερικό στο Tik Tok, ειδικά στη Στουτγκάρδη, με στολισμό υπερπαραγωγή, είπα: Γιατί όχι και στη Θεσσαλονίκη; Με την διοίκηση του ΚΤΕΛ να είναι σύμφωνη στην ιδέα και σε συνεννόηση με τους άλλους οδηγούς που μοιραζόμαστε τα δρομολόγια στολίσαμε και φέτος το λεωφορείο. Βάλαμε σχεδόν ό,τι βλέπει κάποιος στο σαλόνι του σπιτιού του» λέει ο κ. Κατσικάς μιλώντας στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Ωστόσο, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο 33χρονος οδηγός αποφασίζει να «μεταφέρει» το εορταστικό πνεύμα των Χριστουγέννων στις καθημερινές διαδρομές. Η ιδέα ξεκίνησε από πέρυσι όταν τότε ήταν οδηγός σε άλλο λεωφορείο. Φέτος, όμως, ο στολισμός ανέβηκε επίπεδο με περισσότερη έμπνευση και πολλά περισσότερα χρώματα και λαμπιόνια, όπως περιγράφει.

«Στην μπροστινή πόρτα του λεωφορείου υπάρχει δεντράκι με λαμπάκια, το ταμπλό είναι καλυμμένο με χριστουγεννιάτικο χνουδωτό ύφασμα, όπως επίσης και ένα λιοντάρι που φοράει λούτρινο σκούφο. Στην οροφή του οχήματος είναι κρεμασμένες γιρλάντες και μπότες, στις κολόνες έχουν τοποθετηθεί πιο μικρά δέντρα με φώτα. Μικρές πινελιές που συμβολίζουν κάτι μεγάλο» λέει ο κ. Κατσικάς συμπληρώνοντας: «Αν έχει κάποιος έμπνευση και θέληση πετυχαίνει».

Τα βίντεο από τις διαδρομές του στολισμένου λεωφορείου τα οποία έχει αναρτήσει τόσο ο ίδιος όσο και οι επιβάτες, κυρίως νεαρής ηλικίας, «σαρώνουν» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το σκηνικό συμπληρώνει η χριστουγεννιάτικη μουσική και η απαραίτητη στυλιστική επιλογή με σκουφιά, ενώ τις επόμενες ήμερες οι οδηγοί θα προσφέρουν και τα παραδοσιακά μελομακάρονα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.