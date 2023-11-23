Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αλεξανδρούπολη: Η ισχυρή βροχόπτωση τη νύχτα πλημμύρισε τους δρόμους - Η πυροσβεστική απεγκλώβισε ένα άτομο

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις έφεραν πλημμύρες σε περιοχές της πόλης και μάλιστα στα Δίκελλα χρειάστηκε να παρέμβει η πυροσβεστική για να απεγκλωβίσει έναν άνθρωπο, ο οποίος παγιδεύτηκε στο αυτοκίνητό του.

Αλεξανδρούπολη

Δύσκολο ήταν το βράδυ της Τετάρτης στην Αλεξανδρούπολη λόγω της έντονης βροχόπτωσης με την πυροσβεστική να δίνει οδηγίες προς τους πολίτες να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να χρειάζεται η επέμβασή της σε αρκετές πριπτώσεις.

Η πυροσβεστική απεγκλώβισε ένα άτομο

Σύμφωνα με το evros24.gr, οι ισχυρές βροχοπτώσεις έφεραν πλημμύρες σε περιοχές της πόλης και μάλιστα στα Δίκελλα χρειάστηκε να παρέμβει η πυροσβεστική για να απεγκλωβίσει έναν άνθρωπο, ο οποίος παγιδεύτηκε στο αυτοκίνητό του.

alexandroupoli

Προβλήματα και στο δρόμο προς Παλαγία, όπου έμεινε κλειστός σχεδόν επί μία ώρα, ενώ πλημμύρισε και το νότιο κομμάτι του Απαλού και η αυλή του σχολείου έγινε μια μεγάλη λίμνη, και οι δρόμοι του Άβαντα έμοιαζαν με χειμάρρους.

alexandroupoli

Ακόμα και μέσα στην πόλη αρκετοί δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια όπως ο μικρός περιφερειακός της πόλης και η περιοχή του κολυμβητηρίου.

alexandroupoli

Προβλήματα και στη Σαμοθράκη όπου φερτά υλικά από τα νερά της βροχής έκλεισαν το δρόμο προς Προφήτη Ηλία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Αλεξανδρούπολη κακοκαιρία βροχοπτώσεις
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark