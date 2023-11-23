Δύσκολο ήταν το βράδυ της Τετάρτης στην Αλεξανδρούπολη λόγω της έντονης βροχόπτωσης με την πυροσβεστική να δίνει οδηγίες προς τους πολίτες να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να χρειάζεται η επέμβασή της σε αρκετές πριπτώσεις.
Η πυροσβεστική απεγκλώβισε ένα άτομο
Σύμφωνα με το evros24.gr, οι ισχυρές βροχοπτώσεις έφεραν πλημμύρες σε περιοχές της πόλης και μάλιστα στα Δίκελλα χρειάστηκε να παρέμβει η πυροσβεστική για να απεγκλωβίσει έναν άνθρωπο, ο οποίος παγιδεύτηκε στο αυτοκίνητό του.
Προβλήματα και στο δρόμο προς Παλαγία, όπου έμεινε κλειστός σχεδόν επί μία ώρα, ενώ πλημμύρισε και το νότιο κομμάτι του Απαλού και η αυλή του σχολείου έγινε μια μεγάλη λίμνη, και οι δρόμοι του Άβαντα έμοιαζαν με χειμάρρους.
Ακόμα και μέσα στην πόλη αρκετοί δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια όπως ο μικρός περιφερειακός της πόλης και η περιοχή του κολυμβητηρίου.
Προβλήματα και στη Σαμοθράκη όπου φερτά υλικά από τα νερά της βροχής έκλεισαν το δρόμο προς Προφήτη Ηλία.
