Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Φαινομένων: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως την Πέμπτη - Πού θα πέσει περισσότερη βροχή Ελλάδα 12:57, 25.09.2023

Τι προβλέπουν τα νεώτερα στοιχεία της ΕΜΥ - Στη Θεσσαλία τα μεγαλύτερα ύψη βροχής θα σημειωθούν στους νομούς Καρδίτσας και Τρικάλων καθώς και στα δυτικά και βόρεια του νομού Λάρισας