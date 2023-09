Έως την Παρασκευή οι αιτήσεις για το στεγαστικό πρόγραμμα «Σπίτι μου» Ελλάδα 12:36, 25.09.2023 linkedin

Το 60% των 9.378 εγκεκριμένων δανείων αφορά νέα ζευγάρια, ενώ το 88% αφορά δικαιούχους με ετήσιο εισόδημα κάτω από 24.000 ευρώ