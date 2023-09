To Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης στέλνει 2.500 λίτρα καθαριστικά στη Θεσσαλία Ελλάδα 12:18, 25.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Τα καθαριστικά θα διανεμηθούν σε συνεργασία με τα επιμελητήρια Λάρισας, Καρδίτσας, Μαγνησίας και Τρικάλων, επισημαίνει το ΒΕΘ