Κακοκαιρία Daniel: «Πλημμύρισε» το Twitter με βίντεο από τις καταστροφές

Οι χρήστες του Twitter σε ρόλο ρεπόρτερ ανεβάζουν συνεχώς βίντεο από το πέρασμα της πρωτοφανούς καταιγίδας

Στο έλεος της πρωτοφανούς κακοκαιρίας βρίσκονται από χθες η Μαγνήσια, η Θεσσαλία και οι Σποράδες, με πλημμύρες, κατολισθήσεις, και έναν νεκρό στον Βόλο (ένας ακόμα άνθρωπος αγνοείται από το πρωί).

Οι χρήστες του Twitter σε ρόλο ρεπόρτερ ανεβάζουν συνεχώς βίντεο από το καταστροφικό πέρασμα της καταιγίδας και οι εικόνες από την μανία της φύσης συχνά σοκάρουν.

BREAKING: Cars are now being washed into the sea in Agios Ioannis, Pelion. Flooding disaster ongoing in Thessaly, Greece. pic.twitter.com/uRr80Da0sB — Nahel Belgherze (@WxNB_) September 5, 2023

Μεγάλες καταστροφές έχουν προκαλέσει οι βροχοπτώσεις -ρεκόρ στη Σκιάθο, τη Λάρισα και το Πήλιο ενώ και η Εύβοια πλήττεται από σφοδρές καταιγίδες.

🔴 Volos is right now under water due to heavy rain, and according to forecast this is just the beginning of the storm #ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ_DANIEL #κακοκαιρία #Greecepic.twitter.com/VfG3njt4t7 — llátzer ☀️ (@llatzr) September 5, 2023

Μήνυμα 112 για περιορισμό των μετακινήσεων εστάλη σε Πιερία, Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, Φθιώτιδα ενώ το κύμα κακοκαιρίας φαίνεται να κατευθύνεται σε Ημαθία και Χαλκιδική

#κακοκαιρια



Εγώ θέλω να βγω να περάσω απο την γεφυρα κ δεν θα μού πεις τι θα κάνω...

Η ΓΈΦΥΡΑ.. pic.twitter.com/EZ8g5TkEsR — @ceo of web3 (@Multim1985) September 5, 2023

