Γάλλος μετεωρολόγος για κακοκαιρία Βόλου: Δεν έχει ξανασυμβεί στην Ευρώπη κάτι αντίστοιχο - Βίντεο

Πολλοί είναι οι μετεωρολόγοι από την Ευρώπη που ανέμεναν τη σημερινή κακοκαιρία στην Ελλάδα με επίκεντρο τη Μαγνησία και τον Βόλο, ο Γάλλος μετεωρολόγος, Nάχελ Μπελγκέρζε προχώρησε σε σειρά αναρτήσεων επικαλούμενος προβλέψεις για την ποσότητα νερού που εκτιμούν οι Ελβετοί και από ότι φάνηκε -δυστύχως- έπεσε μέσα, καθώς έκανε λόγο για ένα πρωτοφανές φαινόμενο για τα χρονικά, ενώ είχε τονίσει μεταξύ άλλων ότιπ ως αν επαληθευθούν οι προβλέψεις για την ποσότητα νερού που εκτιμούν οι Ελβετοί, πρόκειται για κάτι που δεν θυμάται «να έχει ξαναγίνει στην Ευρώπη».

«Ολα τα μάτια στρέφονται σε αυτό που δείχνει να μετατρέπεται σε μεγάλη πλημμύρα στη Θεσσαλία, στην κεντρική Ελλάδα. Ολα τα μοντέλα κάνουν πρόβλεψη για πολύ υψηλή ποσότητα νερού την Τρίτη. Σε κάποιες περιοχές μπορεί να φτάσει στα 500mm μέσα σε 48 ώρες». Μετεωρολόγος, ο οποίος ειδικεύεται, όπως αναφέρει στην προσωπική του ιστοσελίδα, σε ακραία καιρικά φαινόμενα, δήλωσε ιδιαίτερα ανήσυχος από την πρόβλεψη των επόμενων 48 ωρών για τη βροχή που αναμένεται στη Θεσσαλία από την κακοκαιρία Daniel.

Absolutely unreal. Latest ECMWF based Swiss 4x4 km HD model run remains off the charts with forecast rainfall across Thessaly, Greece over the next 48 hours. +2,000 mm in 48 hours is highly unlikely to occur but it shows the extreme rainfall potential of this event. I can't… https://t.co/UcYYym2YG2 pic.twitter.com/SuNymSIXiG

All eyes are now on what could potentially be a Major flooding event for the Decentralized Administration of Thessaly and Central Greece. All models suggest very high rain totals through Thursday. Some areas could get up to 500 mm of rain in just 48 hours.



Very concerning. pic.twitter.com/MFTM663I2p