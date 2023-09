Η καταστροφή στο Βόλο μέσα σε 45 λεπτά - Δείτε Βίντεο

Τη σφοδρότητα της κακοκαιρίας Daniel αποτυπώνει βίντεο που δείχνει πως μέσα σε τρία τέταρτα της ώρας κεντρικός δρόμος του Βόλου μετατρέπεται σε απέραντη λίμνη.

Μέσα σε μόλις 45 λεπτά ο Βόλος σφυροκοπείται από την επέλαση της κακοκαιρίας και οι δρόμοι μετατρέπονται σε λίμνες. Την ίδια ώρα, ανυπολόγιστες καταστροφές καταγράφονται σε σπίτια, καταστήματα που πλημμυρίζουν και υποδομές που καταστρέφονται. Δείτε το βίντεο που καταγράφει την καταστροφή η οποία συντελέστηκε μέσα σε 45 λεπτά, μόλις:

Volos, Greece - 45 minutes apart.



Horrible situation unfolding in Thessaly right now. pic.twitter.com/8fVd4d8pvv