Βιβλική καταστροφή στη Μαγνησία - Ένας νεκρός, ένας αγνοούμενος, ανυπολόγιστες καταστροφές από την κακοκαιρία Daniel- Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Η Μαγνησία, οι Σποράδες και ιδιαίτερα η Σκιάθος, αλλά και το παραλιακό μέτωπο της Λάρισας πλήττονται με σφοδρότητα από την επέλαση της κακοκαιρίας Daniel. Στη Μαγνησία ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του καταπλακωμένος από τοίχο που έπεσε μετά από κατολίσθηση, ένας ακόμη αγνοείται από τη στιγμή που παρασύρθηκε με το αυτοκίνητό του από ορμητικά νερά στην Αγία Αικατερίνη Βόλου, ενώ εκατοντάδες σπίτια και καταστήματα έχουν πλημμυρίσει.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή που αυτοκίνητα παρασύρονται στη θάλασσα στον Αϊ Γιάννη Πηλίου:

BREAKING: Cars are now being washed into the sea in Agios Ioannis, Pelion. Flooding disaster ongoing in Thessaly, Greece. pic.twitter.com/uRr80Da0sB