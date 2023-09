Δήμος Λαρισαίων: Ασφαλές το νερό της Λάρισας - Το δίκτυο ύδρευσης της πόλης δεν έχει υποστεί ζημιές από τις πλημμύρες Ελλάδα 16:45, 10.09.2023 linkedin

Επιστημονικές απόψεις που ακούγονται στα Μέσα Ενημέρωσης σχετικά με την ποιότητα του νερού, αφορούν περιοχές όπου το δίκτυο ύδρευσης έχει καταστραφεί ή έχει επηρεαστεί από τα πλημμυρικά νερά