Κακοκαιρία Daniel: Ισχυρή βροχόπτωση και στην Εύβοια - «Ποτάμια» οι δρόμοι (Βίντεο) 13:30, 05.09.2023

Αυτή την ώρα τα καιρικά φαινόμενα «χτυπούν» την Κύμη με ισχυρή βροχόπτωση με αποτέλεσμα οι δρόμοι να μετατραπούν σε ποτάμια