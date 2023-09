Συγκλονιστικό βίντεο: Η στιγμή που ο χείμαρρος «καταπίνει» λεωφορείο στον Βόλο Ελλάδα 14:12, 05.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Τα ορμητικά νερά παρασύρουν ολόκληρο λεωφορείο στο πέρασμά τους