Πτώμα άνδρα αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, εντοπίστηκε από επαγγελματία αλιέα σε προχωρημένη σήψη πρωινές ώρες σήμερα στη θαλάσσια περιοχή «ΖΟΥΡΒΑΣ» βορειοανατολικά της Ύδρας.

Αμέσως στην περιοχή μετέβησαν περιπολικό σκάφος του λιμενικού ιδιώτης δύτης καθώς και φορτηγό πλοίο. Το πτώμα που περισυνελέγη εντοπίστηκε άνευ περιβολής, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε από το φορτηγό πλοίο συνοδεία του περιπολικού σκάφους στο λιμάνι Μετοχίου Αργολίδας.

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Ύδρας, ενώ η σορός πρόκειται να μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά, για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.