ΙΣΘ: Άκρως επιβεβλημένη η χρήση μάσκας στις υγειονομικές μονάδες και στις δομές ευάλωτων ομάδων

«Η υγιεινή των χεριών, ο συστηματικός αερισμός κλειστών χώρων, ο περιορισμός επαφών με ευάλωτα άτομα, η πραγματοποίηση διαγνωστικών ελέγχων καθώς και η συνεχής χρήση μάσκας ειδικά σε χώρους με συνωστισμό παραμένουν τα ενδεικνυόμενα μέτρα πρόληψης των ιογενών λοιμώξεων του αναπνευστικού» επισημαίνει σε ανακοίνωση του ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (ΙΣΘ). Ο πρόεδρος του ΙΣΘ, Νίκος Νίτσας, επισήμανε ότι «τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) τόσο για τους γιατρούς και εργαζόμενους στην υγεία, όσο και για το γενικό πληθυσμό είναι απαραίτητα ακόμη περισσότερο, πριν και μετά, τις εορταστικές περιόδους».

Σύμφωνα με τον ΙΣΘ ο ιός επανήλθε δριμύτερος λόγω της μακράς περιόδου ύφεσης αλλά και της εμφάνισης νέας υποπαραλλαγής, πιο μεταδοτικής, όπως αποδεικνύεται από το διπλασιασμό του ιικού φορτίου στα λύματα της Θεσσαλονίκης.

«Οι συνάνθρωποι μας, κυρίως με υποκείμενα προβλήματα και κάποιας ηλικίας, δεν πρέπει να χαλαρώνουν. Ο ΙΣΘ πολλές φορές έχει τονίσει ότι ο ιός είναι εδώ και οφείλουμε ως ιατρική κοινότητα να το υπενθυμίζουμε συνεχώς» σημείωσε ο κ. Νίτσας απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις και πρόσθεσε ότι οι δε γιατροί τόσο του ΕΣΥ όσο και του ιδιωτικού τομέα βρίσκονται σε εγρήγορση και ζητούν «καλύτερο συντονισμό στα μέτρα προστασίας των δομών υγείας, με περισσότερους ελέγχους και λιγότερες επισκέψεις συγγενών και φίλων σε θαλάμους». Ο κ. Νίτσας επισήμανε επίσης ότι «καθώς η εμβολιαστική κάλυψη για τη νόσο Covid 19 και τη γρίπη των ευπαθών ομάδων παραμένει χαμηλή, η χρήση της μάσκας κρίνεται άκρως επιβεβλημένη».

Ο ΙΣΘ υπενθυμίζει ότι και η γρίπη είναι οξεία νόσος του αναπνευστικού συστήματος και μεταδίδεται πολύ εύκολα από το ένα άτομο στο άλλο. Οι περισσότεροι υγιείς άνθρωποι την ξεπερνούν χωρίς επιπλοκές, ορισμένοι όμως, όπως άτομα που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, διατρέχουν κίνδυνο και γι αυτό εμβολιάζονται.

Σύμφωνα με την εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης Αναπνευστικών Λοιμώξεων από 18 ως 24 Δεκεμβρίου 2023 καταγράφηκαν τρία νέα σοβαρά κρούσματα γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ ενώ στην ακριβώς προηγούμενη εβδομάδα εικοσιένα με πέντε θανάτους. Από τις 25 ως 31 Δεκεμβρίου 2023 καταγράφηκαν οκτώ νέα σοβαρά́ κρούσματα με νοσηλεία σε ΜΕΘ, ενώ́ διαπιστώθηκαν τρεις νέοι θάνατοι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

