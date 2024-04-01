Φωτογραφικά καρέ από την πολυεθνική άσκηση «VOLFA 2024» με συμμετοχή της Ελλάδας

Από την Τρίτη 12 έως την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2024, η Πολεμική Αεροπορίας (ΠΑ) συμμετείχε στην Πολυεθνική Άσκηση «VOLFA 2024», που πραγματοποιήθηκε στην Αεροπορική Βάση Mont de Marsan της Γαλλίας.

Στην άσκηση συμμετείχαν δυνάμεις από τη Βρετανία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιταλία και τον Καναδά.

Η ΠΑ συμμετείχε με 4 αεροσκάφη Rafale της 332 Μοίρας από την 114 Πτέρυγα Μάχης και ανάλογο προσωπικό.

Συνολικά εκτελέστηκαν περισσότερες από 20 σύνθετες αεροπορικές αποστολές [Composite Air Operations (COMAO)], σε σενάρια που επιτρέπουν την εκπαίδευση μάχης υψηλής έντασης προσαρμοσμένα σε νέες απειλές, ημέρα και νύχτα, αποσκοπώντας στην επαύξηση της διαλειτουργικότητας, της ετοιμότητας και της μαχητικής ικανότητας των μονάδων των συμμετεχουσών χωρών.

