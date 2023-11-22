Ποινή ισόβιας κάθειρξης επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο στον 23χρονο, υπήκοο Πακιστάν, που κρίθηκε ομόφωνα ένοχος χωρίς ελαφρυντικά, για τη δολοφονία της 17χρονης φίλης του, τον Αύγουστο του 2022 στο Περιστέρι.

Ο κατηγορούμενος είχε ομολογήσει το έγκλημα του μετά τη σύλληψη του, όπως έκανε και σήμερα απολογούμενος στο δικαστήριο, υποστηρίζοντας πως πάνω σε καυγά που είχαν, με αφορμή την απόφαση του να φύγει στην Ιταλία, εξοργίστηκε όταν το θύμα έβρισε τη θρησκεία του με αποτέλεσμα αυτός, άθελα του, να την στραγγαλίσει.

Κατά την έναρξη της δίκης, στη διάρκεια της μεταγωγής του κατηγορούμενου αλλά και αργότερα σε μία διακοπή, ο πατέρας και η αδελφή τού θύματος επιχείρησαν να λιντσάρουν τον 23χρονο.

Στην απολογία του ο κατηγορούμενος είπε πως είχε σχέση με το θύμα επί 1,5 χρόνο και ζούσαν με την αδελφή και την μητέρα της στο Περιστέρι. Όπως ανέφερε καυγάδισαν έντονα όταν της είπε πως θέλει να φύγει στην Ιταλία ενώ εκείνη του ζητούσε να μείνει και να βαπτιστεί χριστιανός. Η ένταση κορυφώθηκε, σύμφωνα με τον κατηγορούμενο, όταν η 17χρονη άρχισε να πετά τα ρούχα του και να βρίζει τον Μωάμεθ.

«Την έσπρωξα από το κρεβάτι κάτω, της λέω "κάτσε εκεί". Συνέχιζε να βρίζει εμένα και τον Μωάμεθ και εκείνη την ώρα νευρίασα. Την έπιασα από τον λαιμό και άρχισα να της λέω "ποιος σου λέει τέτοιες μ..ες τόση ώρα που σε ακούω;". Την έπιασα εκείνη την ώρα από το κεφάλι και της είπα να ζητήσει συγγνώμη. Εκείνη μου έπιασε το χέρι και μου είπε να την αφήσω. Δεν την άφησα και συνέχισα να της λέω να ζητήσει συγγνώμη. Μετά από κάποια δευτερόλεπτα την είδα που είχαν κλείσει τα μάτια της. Μετά της έδωσα νερό, της έκανα αέρα. Ήμουν πάνω στα νεύρα και έφυγα από το σπίτι».

Πρόεδρος: Εσείς εκείνη την ώρα γιατί δεν ενημερώσατε το ΕΚΑΒ να στείλει ασθενοφόρο;

Κατηγορούμενος: Αυτό ήταν το μεγαλύτερο λάθος.

Πρόεδρος: Σε τι ενέργειες προβήκατε μετά;

Κατηγορούμενος: Πήρα τα πράγματά μου και έφυγα από το σπίτι. Πήγα στον αδερφό μου να πάρω λίγα χρήματα και πήγα στον Σταθμό Λαρίσης να πάρω το τρένο για Θεσσαλονίκη.

Πρόεδρος: Πότε μάθετε ότι είναι νεκρή η κοπέλα;

Κατηγορούμενος: Την άλλη μέρα, από τον πατέρα μου. Έμαθα από το ίντερνετ ότι είναι νεκρή και πήρα τηλέφωνο. Του είπα ότι έγινε ένα λάθος από εμένα, με ρώτησα τι έγινε, του είπα για την κοπέλα. Νευρίασε, μου έκλεισε το τηλέφωνο. Μετά βρήκα έναν ομοεθνή μου που κάνει δουλειές για μετανάστες και του είπα ότι θέλω να φύγω και να με βοηθήσει.

Ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από εσάς και την οικογένεια της φίλης μου. Ξέρω ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι η συγγνώμη, αλλά μόνο αυτό μπορώ να κάνω.

Στην κατάθεση της νωρίτερα, η αδελφή της 17χρονης είπε ότι θεωρεί ότι το έγκλημα έγινε από τη ζήλεια του κατηγορούμενου επειδή την επίμαχη ημέρα είχαν πάει στο σπίτι τους δύο φίλοι των κοριτσιών που ο 23χρονος δεν τους ήθελε. «Μια εβδομάδα πριν, η μητέρα μου είχε μιλήσει με την αδελφή μου και της είχε πει "μαμά, περίμενε μια εβδομάδα και θα τον χωρίσω"», κατέθεσε η μάρτυρας.

Ο πατέρας του κοριτσιού κατέθεσε πως το έγκλημα «ήθελε και το έκανε» ο κατηγορούμενος και δεν ήταν ατύχημα. «Θέλω να μην έχει στον ήλιο μοίρα, να μην δει τον ήλιο ποτέ. Τα ισόβια να είναι ισόβια» είπε φορτισμένος, αναφέροντας πως ο ίδιος είχε αντιρρήσεις για τη σχέση τής κόρης του.

