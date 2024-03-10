ΙΣΑ: Να παρέχουν και οι ιδιώτες γιατροί τις ιατρικές τους υπηρεσίες στα νοσοκομεία του ΕΣΥ

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών απέστειλε επιστολή στον υπουργό Υγείας 'Αδωνι Γεωργιάδη, αναφορικά με το εργασιακό καθεστώς των γιατρών, όπως προβλέπεται στο νέο σχέδιο νόμου, με την οποία ζητά την ισονομία και την ισοτιμία μεταξύ ιατρών ΕΣΥ και ελευθεροεπαγγελματιών ιατρών.

Ειδικότερα, στην επιστολή του ο ΙΣΑ αναφέρει τα εξής:

«Δια της παρούσης επιστολής μας επιθυμούμε να σας εκθέσουμε τις απόψεις μας επί του άρθρου 7 του νέου σχεδίου νόμου του υπουργείου Υγείας με τίτλο “Δράσεις δημόσιας υγείας - Ρυθμίσεις για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας”.

Η ανωτέρω πρόβλεψη της δυνατότητας άσκησης ιδιωτικού έργου των ιατρών κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας, για την οποία έχουμε εκθέσει τις απόψεις μας, θα πρέπει να ισχύσει και προς την αντίθετη κατεύθυνση, λαμβάνοντας την αντίστοιχη μέριμνα και για τους ιδιώτες ελευθεροεπαγγελματίες ιατρούς, οι οποίοι επιθυμούν να προσφέρουν τις ιατρικές τους υπηρεσίες στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ.

Η πάγια θέση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών είναι πως όλοι οι γιατροί τόσο αυτοί που υπηρετούν στον Δημόσιο Τομέα, όσο και οι ιδιώτες ελευθεροεπαγγελματίες είναι ισότιμοι στην επιστημονικότητα τους. Τούτο έχουμε τονίσει πολλές φορές και στο ζήτημα της ισοτιμίας των ιατρικών πιστοποιητικών.

Κατά συνέπεια, φρονούμε ότι για λόγους ισότητας και ισονομίας, θα πρέπει να υπάρξει σχετική πρόβλεψη και να δοθεί η δυνατότητα και στους ιδιώτες ιατρούς να παρέχουν τις ιατρικές τους υπηρεσίες στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ, ως ελευθεροεπαγγελματίες, ενισχύοντας κατ' αυτόν τον τρόπο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.