Στο Αυτόφωρο οι συλληφθέντες για την ομοφοβική επίθεση στη Θεσσαλονίκη

Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκαν να δικαστούν οι συλληφθέντες για την ομοφοβική επίθεση εναντίον δύο μελών της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, χθες το βράδυ στην πλατεία Αριστοτέλους.

Πρόκειται για 9 από τους συνολικά 21 συλληφθέντες, καθώς οι υπόλοιποι 12 είναι ανήλικοι και αφέθηκαν ελεύθεροι με προφορική εντολή εισαγγελέα, αφού τους παρέπεμψε προηγουμένως σε δίκη στο αρμόδιο Δικαστήριο Ανηλίκων.

Σε όλους τους συλληφθέντες ασκήθηκε ποινική δίωξη για εξύβριση κατά συρροή, με ρατσιστικά χαρακτηριστικά, ενώ σε δύο εκ των ενηλίκων απαγγέλθηκε επιπλέον κατηγορία για απόπειρα απλής σωματικής βλάβης κατά συρροή (πάλι με ρατσιστικά χαρακτηριστικά).

Η δικογραφία που σχηματίστηκε από το Τμήμα Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας Θεσσαλονίκης της ΕΛΑΣ περιλαμβάνει και άγνωστους δράστες οι οποίοι διώκονται για απειλή.

Οι 9 κατηγορούμενοι που παραπέμφθηκαν να δικαστούν με την αυτόφωρη διαδικασία, παραμένουν υπό κράτηση και θα οδηγηθούν αύριο στα Δικαστήρια.

Τέλος, από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης εξετάζεται εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες εναντίον των γονιών των ανηλίκων.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ανάμεσα στους 21 συλληφθέντες είναι 9 Έλληνες και 12 αλλοδαποί (με καταγωγή από την Αλβανία και τη Γεωργία).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.