Πατρινό Καρναβάλι: Πλημμύρισαν τους δρόμους της πόλης οι 2.000 μικροί καρναβαλιστές

Περισσότεροι από 20.000 μικροί καρναβαλιστές, μαζί με τους συνοδούς τους, πήραν μέρος στην σημερινή, μεγάλη παρέλαση του «Καρναβαλιού των Μικρών», που έχει χαρακτηρισθεί ως μία από τις πιο ζωντανές, δημιουργικές και ελπιδοφόρες ενότητες του πατρινού καρναβαλιού.

Έχοντας ως συμμάχους τον ανοιξιάτικο καιρό και την αστείρευτη καρναβαλική διάθεση, οι μικροί καρναβαλιστές «πλημμύρισαν» το κέντρο της Πάτρας, προσφέροντας ένα ξεχωριστό θέαμα με τις πολύχρωμες, καλαίσθητες και ευρηματικές στολές τους, χαρίζοντας ταυτόχρονα ελπίδα και αισιοδοξία.

Στην κορυφή της παρέλασης του «Καρναβαλιού των Μικρών», βρισκόταν η δημοτική μουσική, και ακολουθούσαν τα άρματα, τα οποία κατασκευάστηκαν στο καρναβαλικό εργαστήριο του Δήμου Πατρέων.

Ειδικότερα, παρέλασαν τα νέα άρματα, «Μωρό Καρνάβαλος», «Ταξίδι και Φαντασία», αλλά και τα παλαιότερα, «Ιγκουάνα», «Καρουσέλ», «Σκυλάκι», «Φεγγάρι», «Σαρανταποδαρούσα», «Τσίρκο», καθώς και το μουσικό άρμα.

Αμέσως μετά ακολούθησαν οι 122 ομάδες συμμετοχής, οι οποίες ανέδειξαν με τις πολύχρωμες στολές τους, την δημιουργική τους φαντασία και το χιούμορ τους, ενώ με το χορό και τα τραγούδια τους μετέδωσαν το κέφι και την χαρά, μετατρέποντας τους κεντρικούς δρόμους σε ένα αστείρευτο ποτάμι καρναβαλικής διάθεσης.

Η μεγάλη παρέλαση, η οποία διήρκεσε για περίπου τρεις ώρες, ολοκληρώθηκε με τον καθιερωμένο σοκολατοπόλεμο, γλυκαίνοντας μικρούς και μεγάλους που είχαν κατακλύσει τα πεζοδρόμια του κέντρου της πόλης, αφήνοντας τη δική του ιδιαίτερη πινελιά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

